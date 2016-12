Werder mit drei Testspielen im Trainingslager

Bundesligist Werder Bremen wird während seines Winter-Trainingslagers vom 3. bis zum 11. Januar 2011 in Belek/Türkei drei Testspiele bestreiten. Zum Auftakt der Vorbereitung auf die Rückrunde treffen die Hanseaten am 5. Januar auf den türkischen Tabellenführer Trabzonspor. Danach geht es gegen den Zweitligisten MSV Duisburg (8. Januar) und gegen den türkischen Erstligisten Eskisehirspor (10. Januar).

