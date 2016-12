Koblenz gegen Kaiserslautern abgesagt

Das ebenfalls ursprünglich für Dienstag angesetzte Duell zwischen Kickers Offenbach und dem 1. FC Nürnberg war bereits am Montag abgesagt worden.

Das für Dienstagabend geplante DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem Drittligisten TuS Koblenz und dem Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern ist abgesagt. Der Platz im Stadion Oberwerth ist nach starken Schneefällen in der vergangenen Nacht unbespielbar. Die Entscheidung fiel nach einer Platzbegehung am Vormittag. Nachholtermin ist der 18. oder 19. Januar.

Copyright ©2016 Perform Group. All rights reserved.

Data provided by Opta Sports. Articles provided by OMNISPORT.