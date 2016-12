3000 Euro Geldstrafe für Herthas Hubnik

Roman Hubnik vom Zweitligisten Hertha BSC Berlin ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt worden. Hubnik hatte im Spiel beim FC Augsburg (1:1) am 18. Dezember von Schiedsrichter Peter Gagelmann (Bremen) die Gelb-Rote Karte erhalten. Daraufhin beklatschte er die Entscheidung und tippte sich mit dem Finger an die Stirn.

