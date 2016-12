Sperren für Baier, Bellinghausen und Mijatovic

Daniel Baier und Axel Bellinghausen vom Zweitliga-Spitzenreiter FC Augsburg sind vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Sperre von drei, Andre Mijatovic von Verfolger Hertha BSC Berlin zu zwei Spielen verurteilt worden. Baier und Bellinghausen hatten am Samstag im Spiel gegen die Berliner jeweils eine Tätlichkeit begangen, Mijatovic war wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Bellinghausen muss zusätzlich noch eine Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro zahlen.

