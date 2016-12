Mainzer Blitzturnier geplant

Bundesligist FSV Mainz 05 bestreitet einen Tag nach seiner Rückkehr aus dem Trainingslager in Barcelona (3. bis 7. Januar) im heimischen Bruchwegstadion ein Blitzturnier mit dem Zweitligisten SC Paderborn und dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Gespielt werden drei Partien über jeweils 2 x 30 Minuten.

