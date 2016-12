Eto'o Afrikas Fußballer des Jahres

Der Kameruner Samuel Eto'o vom italienischen Meister und Champions-League-Sieger Inter Mailand ist einen Tag nach dem Sieg seines Vereins bei der Klub-WM zu Afrikas Fußballer des Jahres 2010 gewählt worden. In der Abstimmung der afrikanischen Nationaltrainer landeten der Ivorer Didier Drogba vom FC Chelsea und der Ghanaer Asamoah Gyan vom FC Sunderland auf den Plätzen.

Copyright ©2016 Perform Group. All rights reserved.

Data provided by Opta Sports. Articles provided by OMNISPORT.