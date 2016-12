Azaouagh zurück in VfL-Profikader

Zweitligist VfL Bochum hat Mittelfeldspieler Mimoun Azaouagh zurück in den Profikader beordert. Das teilte Trainer Friedhelm Funkel nach einer 15-minütigen Aussprache mit dem 28-Jährigen am Montag mit. Azaouagh war vor der Saison wegen kritischer Äußerungen in der Öffentlichkeit zur zweiten Mannschaft verbannt worden.