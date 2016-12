4000 Euro Geldstrafe für Alemannia Aachen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten Alemannia Aachen wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro belegt. Vor dem 2:1-Sieg im Punktspiel bei Rot-Weiß Oberhausen am 3. Dezember wurde im Aachener Zuschauerblock ein Bengalisches Feuer mit starker Rauchentwicklung gezündet. Aufgrund der dadurch erzeugten Sichtbeeinträchtigung wurde das Spiel mit Verzögerung angepfiffen.

Copyright ©2016 Perform Group. All rights reserved.

Data provided by Opta Sports. Articles provided by OMNISPORT.